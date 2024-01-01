Был на балконе во время атаки: появились детали о подростке, которого РФ убила ударом по Одессе. Видео

Стало известно имя подростка, убитого Россией в Одессе в новогоднюю ночь. В результате атаки дронов погиб 15-летний одессит Алексей Маршак.

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В момент гибели парень был на балконе квартиры. Об этом сообщают "Подробности", публикуя видео с погибшим подростком.

Издание опубликовало короткое видео с парнем. Алексей, как и миллионы украинцев, встречал Новый год за праздничным столом. Ночью 1 января он погиб во время российской атаки в Одессу.

"Одесса… Подросток Алексей как раз был на балконе во время ракетного удара… Навеки ангел", – говорится в сообщении.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов". Силы ПВО сбили 87 дронов.

В результате попадания и падения обломков есть разрушения и пострадавшие. Так, оккупанты уничтожили музей Шухевича во Львове и повредили университет в Дублянах, где учился Бандера.

А в Одессе в результате атаки "Шахедов" погиб подросток, есть раненые. Трое гражданских госпитализированы, еще четверо пострадавших будут лечиться амбулаторно. Поражена многоэтажка: одна из квартир выгорела дотла, а на крыше дома образовалась пробоина от вражеского дрона.

Ребенок пострадал также в Хмельницкой области.

"Поздравили" оккупанты с Новым годом и Донетчину: там под вражеским огнем оказались 10 населенных пунктов. Ранения получили пять человек, среди которых ребенок. Поврежден ряд объектов инфраструктуры, в том числе и критической.

А на Херсонщине, в селе Велетенское, захватчики ударили по частному дому. Под завалами оказались две женщины. 73-летнюю местную жительницу спасатели обнаружили под развалинами мертвой. Ее 50-летнюю дочь с ранениями доставили в больницу.