'Убегали, в чем были': появились новые фото последствий атаки РФ на Одессу и рассказ местной жительницы

В новогоднюю ночь российские войска атаковали Одессу дронами-камикадзе. Под ударом оказалась жилая многоэтажка: погиб подросток, еще три человека получили ранения.

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В сети появились кадры пораженного во время атаки "Шахедов" дома. Также местные журналисты опубликовали рассказ жительницы дома, которая рассказала о пережитом.

На видео зафиксирована поврежденная многоэтажка снаружи, а также изнутри.

Во многоэтажке вылетели окна, а на крыше образовалась пробоина от вражеского дрона. В попавших на видео квартирах заметны значительные разрушения. Одна из них выгорела дотла: 32-летнюю женщину с 20% ожогами первой и второй степени доставили в больницу.

Одна з мешканок пошкодженого внаслідок атаки будинку розповіла про пережите. Коли пролунав перший вибух, вона з малим сином була у коридорі власної квартири. Після цього жінка й дитина побігли униз.

"Ми, дякувати Богові, стояли біля дверей у коридорі. Ми стояли і мій син ще каже: слава Богу, що ми не помремо... Тремтіли коліна дуже сильно... І потім, знаєте, як пил піднявся в квартирі і спалах червоний. І ми вибігли, почали вибігати, у чому були, спускаємося вниз... І жінка, у якої загинув син, вона дуже кричала... Все було в крові... І потім вибухи, вибухи", – зі сльозами на очах розповіла одеситка, притискаючи до себе сина.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов". Силы ПВО сбили 87 дронов.

В результате попадания и падения обломков есть разрушения и пострадавшие. Так, оккупанты уничтожили музей Шухевича во Львове и повредили университет в Дублянах, где учился Бандера.

А в Одессе в результате атаки "Шахедов" погиб подросток, есть раненые. В жилых домах в городе возникли пожары.

Ребенок пострадал также в Хмельницкой области.