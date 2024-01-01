На Хмельнитчине в результате атаки дронов пострадал ребенок: появились данные о его состоянии

Российские оккупационные войска во время массированной дроновой атаки по Украине, продолжавшейся вечером перед Новым годом, 31 декабря, направили шесть "Шахедов" на Хмельнитчину. Силы ПВО сбили их все, но в результате этих событий травмировался несовершеннолетний ребенок.

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В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщила Хмельницкая областная военная администрация.

Отмечается, что ребенок получил открытое повреждение грудного отдела позвоночника, его сразу госпитализировали в медучреждение в облцентр.

Директор Староконстантиновской многопрофильной больницы Людмила Гнатюк в комментарии "Суспільне Хмельницкий" заверила, что жизни маленького пациента/ки ничего не угрожает. Однако пока ребенок находится под наблюдением травматологов и неврологов.

"Он находилась возле окна во время воздушной тревоги, так и получил повреждения", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, во время этой атаки вечером в воскресенье в Хмельницкой области загорелся частный гараж. Бойцы ГСЧС быстро ликвидировали пожар.

Хмельнитчина находилась под атакой "Шахедов" также в ночь на 31 декабря. Тогда силы ПВО уничтожили один вражеский дрон. Из-за падения обломков вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам аналитиков, направляя дроны-камикадзе на Хмельнитчину враг пытается поразить аэродром в Староконстантинове. Во время таких атак часто "Шахеды" двигаются в регион с юга – через Одесщину и Виннитчину.

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