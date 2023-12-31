На Хмельнитчине в результате атаки вражеского БПЛА загорелся объект инфраструктуры

В Хмельницкую область в ночь на 31 декабря во время очередной дроновой атаки РФ по Украине долетели БПЛА типа Shahed иранской разработки. В регионе произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

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Об этом утром в воскресенье в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации. Заявляется, что во время ночной воздушной тревоги один вражеский дрон-камикадзе был обезврежен силами ПВО ВСУ.

"Вместе с тем, в результате атаки произошел пожар на объекте критической инфраструктуры. Пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала", – проинформировала пресс-служба.

Воздушное командование "Запад" опубликовало в Facebook пост о сбитии не одного, а двух Shahed над Хмельнитчиной.

Согласно отчету Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 31 декабря защитники нашего неба сбили 21 вражеский дрон-камикадзе типа Shahed-136/131. Атака продолжалась с вечера минувших суток. Враг запустил 49 БПЛА. Есть попадания с повреждениями.

Как писал OBOZ.UA:

– На утро (7:00) 31 декабря российские террористы завели все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. При этом враг продолжает держать на боевом дежурстве два корабля, снаряженных крылатыми ракетами "Калибр", в акватории Средиземного моря.

– Генеральный штаб ВСУ сообщал, что за 30 декабря украинские защитники ликвидировали 960 российских оккупантов. Общее количество демилитаризованного личного состава армии РФ за время полномасштабной войны достигло 359 230.

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