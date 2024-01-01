Оккупанты ударили по Херсонщине, под завалами оказались два человека: есть погибшая

Российские войска около 11:00 1 января 2024 снова обстреляли Херсонщину: попали захватчики по жилому дому в населенном пункте Велетенское. Под завалами оказались две женщины.

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Одну из них спасатели нашли мертвой, вторая госпитализирована с ранениями. Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском. Под завалами оказались два человека. 73-летняя женщина получила смертельные травмы. Ее тело извлекли работники ГСЧС из-под уничтоженного дома. Мои соболезнования родным", – отметил он.

Дочь погибшей, 50-летнюю местную жительницу, нашли живой. С ранениями ноги и спины ее госпитализировали. Пострадавшей, по словам Прокудина, оказывается вся необходимая помощь.

"При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в Херсонской областной прокуратуре.

Также глава Херсонской ОВА утром 1 января рассказал о терроре российских оккупантов накануне. С 06:00 31 декабря на протяжении суток войска РФ обстреляли Херсонщину 123 раза. По региону прилетели 565 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и беспилотников. В частности, россияне нанесли один ракетный удар.

Разрушениям подверглись жилые дома, объекты критической инфраструктуры, два учебных заведения, а также медицинское учреждение, АЗС, автоцентр, база и пункт несокрушимости.

Россияне убили одного ребенка, еще одного ранили. В общей сложности пострадали 14 мирных жителей.

Напомним, ранее стало известно, что на Новый год оккупанты массированно атаковали Донетчину. Под вражеским огнем оказались десять населённых пунктов региона. Ранения получили пять человек, среди них – 9-летний ребенок.

Также сообщалось, что Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов": силы ПВО сбили 87 дронов