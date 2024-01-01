Били по 10 населенным пунктам: оккупанты массированно атаковали Донетчину на Новый год, есть раненые. Фото

Российские оккупанты на Новый год устроили мощные обстрелы Донетчины. Захватчики совершили 17 атак на гражданских, под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов области.

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Ранения получили пять человек, среди них – ребенок, повреждено более полусотни гражданских объектов. О последствиях российских обстрелов рассказали в Национальной полиции Украины.

"В Новый год пять человек получили ранения на Донетчине в результате российских обстрелов. Полиция задокументировала 17 вражеских атак на гражданское население. Армия РФ ударила по 10 населенным пунктам. Повреждены 54 гражданских объекта – 28 жилых домов, больница, агрофирма, офисное помещение, пансионат, хозяйственная постройка, гаражи, котельная, автомобиль скорой помощи, легковые авто, газопроводы, ЛЭП", – отметили в Нацполиции.

В частности, семь ракетных ударов оккупанты нанесли по городу Покровск. Там ранения получил 9-летний ребенок.

Один мирный житель пострадал в Авдеевке, которую захватчики накрыли артиллерийским огнем.

Также из артиллерии оккупанты обстреляли Торецк. Там они попали по частному дому: ранения получили двое гражданских.

В Нью-Йорке россияне ранили одного мирного жителя и повредили два частных дома и один многоквартирный.

По Константиновке оккупанты били из РСЗО "Ураган": разрушениям в городе подверглись пять частных домов, газопровод, электросети, гараж с автомобилем.

А в Курахово захватчики ударили по больнице и многоэтажке.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов". Силы ПВО сбили 87 дронов.

В результате попаданий и падения обломков есть разрушения и пострадавшие. Так, во Львовской области оккупанты уничтожили музей Шухевича во Львове и повредили университет в Дублянах, где учился Бандера.

А в Одессе в результате атаки "Шахедов" погиб подросток, есть раненые. В жилых домах в городе возникли пожары.

Ребенок пострадал также в Хмельницкой области.