В Украине снова объявлена масштабная воздушная тревога: были ли пуски ракет

В Украине около 15:00 объявлена масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все регионы, кроме Закарпатской области, впоследствии тревога распространилась и на нее.

Видео дня

О ракетной угрозе сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Также в небе над Украиной зафиксирована группа "Шахедов".

Тревога была объявлена в 14:57 из-за взлета российских МиГов.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К с аэродрома Моздок (Северный Кавказ). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – призывали в Воздушных силах.

В небе над Полтавщиной и Сумщиной фиксировались иранские дроны-камикадзе.

Одна группа "Шахедов" по состоянию на 14.59 пролетала над северной частью Полтавской области: курс дроны держали на юго-запад.

В том же направлении через Лубенский район Полтавской области двигались еще несколько ударных дронов иранского производства.

Другая группа "мопедов" направлялась на запад через Глуховский район Сумской области.

В 15:33 в ВС ВСУ отметили, что "Шахеды" следуют в направлении Переяслав-Хмельницкого района Киевской области: одну группу фиксировали на севере Черкасщины, еще одну – на западе Полтавщины.

В то же время в Воздушных силах заявили об отбое угрозы из-за МиГ, однако опасность дроновых ударов оставалась для всех областей.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь запустила по Украине 90 "Шахедов". Силы ПВО сбили 87 дронов.

В результате попадания и падения обломков есть разрушения и пострадавшие. Так,оккупанты уничтожили музей Шухевича во Львове и повредили университет в Дублянах, где учился Бандера.

А в Одессе в результате атаки "Шахедов" погиб подросток. 15-летнего парня Россия убила, когда он вышел на балкон. Сообщалось также о раненых.

Ребенок пострадал и в Хмельницкой области.