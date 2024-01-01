На защите неба: украинские пограничники показали, как уничтожали 'Шахеды' в новогоднюю ночь. Видео

В новогоднюю ночь противовоздушная оборона Украины сбила рекордное количество "Шахедов" – 87 из 90. По части этих вражеских целей отработали бойцы Государственной пограничной службы.

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В частности, на пограничье защитники сбили пять русских ударных БПЛА. Об этом сообщила ГПСУ, публикуя видео.

Отмечается, что четыре дрона сбили бойцы Одесского пограничного отряда, еще один с неба "сняли" военнослужащие морской охраны Госпогранслужбы.

По данным Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь, 1 января, оккупанты атаковали Украину рекордным количеством "Шахедов" – запустили 90 штук из двух точек во временно оккупированном Крыму, а также двух районов РФ.

Противовоздушная оборона работала во многих областях от юга до запада страны. Прилеты зафиксированы на Николаевщине и Днепропетровщине.

В то же время в Одесской, Винницкой, Черкасской и Львовской областях из-за падения обломков дронов возникли пожары и произошло разрушение гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГПСУ уничтожили комплекс визуального наблюдения "Муром-М" оккупантов. Вражеская техника размещалась на Купянском направлении.

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