На Купянском направлении пограничники уничтожили вражеский 'Муром-М': мощное видео

Украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других родов и видов войск защищают Украину на передовой и наносят российским оккупантам потери. Недавно они уничтожили вражеский комплекс визуального наблюдения "Муром-М".

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"Ослепили" россиян воины на Харьковщине. Видео поражения комплекса визуального наблюдения было показано в Государственной пограничной службе Украины.

"На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" уничтожили вражеский комплекс визуального наблюдения "Муром-М", – отмечается в комментарии к видео.

Российский комплекс "Муром-М" позволяет оккупантам отслеживать перемещение украинских воинов и техники. Благодаря оптической камере с хорошим зумом он способен различать человека на расстоянии до 10 км. Установлен на комплекс также тепловизор, который обнаруживает технику за 8 км и людей – за 4 км.

"Муром-М" россияне пытаются разместить как можно выше, чтобы увеличить обзор. Их устанавливают на башнях и элеваторах, а также других высоких объектах, откуда комплексы могут работать автономно.

Такие комплексы захватчики разместили как вблизи российско-украинской границы, так и на оккупированных территориях Украины в прифронтовой зоне. С помощью "Муром-М" враг может не только отслеживать перемещение украинских войск, но и корректировать обстрелы, сопровождать российские диверсионно-разведывательные группы, контролировать и охранять открытые участки местности, происки, периметры и пути передвижения к объектам.

Напомним, в начале декабря Силы обороны Украины также были уничтожены "Муром-М". Это произошло на Таврическом направлении.

Также сообщалось, что и в Харьковской области украинские пограничники уничтожили такой комплекс не впервые.