Украинские пограничники в Харьковской области уничтожили российский комплекс дальнего наблюдения 'Муром-М'. Видео

Украинские пограничники из штурмовой бригады "Стальная граница" обнаружили и уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". "Глаз" оккупантов, помогавший им корректировать артиллерию и отслеживать перемещение украинских Сил обороны на Харьковском направлении, "ослепил" дрон-камикадзе, запущенный пограничниками.

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В течение недели это уже второй комплекс, который ликвидировали воины бригады. Поражение "Муром-М" показали на видео в Государственной пограничной службе Украины (чтобы его посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Во время работы на Харьковском направлении бойцы "Стальной границы" обнаружили и уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М". Дрон-камикадзе украинских пограничников сделал свое дело быстро и качественно. Продолжение следует", – заверили пограничники.

Новые комплексы наблюдения Муром-И захватчики начали особенно активно использовать с марта текущего года. Эти устройства для дальнего визуального наблюдения способны автономно фиксировать живую силу и технику противника. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человеком в 4 км.

Для максимального обзора комплексы устанавливают на башнях, элеваторах, высоких постройках или штатных мачтах.

Автоматические башни "Муром" установлены также на территории России. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с границей. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

"Штурмовая бригада Гвардии наступления "Стальная граница" продолжает выполнять боевые задания на востоке Украины. Так, вчера, во время осуществления аэроразведки, бойцы "Стальной границы" обнаружили и уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения "Муром-М". В течение недели это уже второй случай, когда мы обнаруживаем и уничтожаем такие комплексы", – рассказал спикер бригады Иван Шевцов об уничтоженном 14 августа дорогостоящем комплексе.

Напомним, 9 августа бойцы "Стальной границы" уничтожили такой же комплекс дальнего наблюдения, установленный россиянами. Он также был ликвидирован на Харьковском направлении.

За два дня до того аналогичный комплекс ликвидировали нацгвардейцы в Херсонской области.