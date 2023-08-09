'Съемка закончилась': украинские пограничники дроном-камикадзе уничтожили комплекс наблюдения оккупантов 'Муром-М'. Видео

Пограничники из бригады наступления "Стальная граница" нанесли потери оккупантам на Харьковском направлении. С помощью дрона-камикадзе они атаковали вражеский комплекс наблюдения "Муром-М".

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В результате комплекс, используемый захватчиками для дальнего визуального наблюдения за перемещениями украинских воинов, был уничтожен. Видео поражения показали в Госпогранслужбе Украины.

"Съемка закончилась: "Муром-м" отправляется на помойку. Попаданием дрона-камикадзе бойцы "Стальной границы" уничтожили вражеский наблюдательный комплекс на Харьковском направлении", – отметили в ГПСУ.

На опубликованных пограничниками кадрах видно, как дрон-камикадзе обнаруживает и атакует вражеский комплекс.

Новые комплексы наблюдения "Муром-И" захватчики начали особенно активно использовать с марта текущего года. Эти устройства для дальнего визуального наблюдения способны автономно фиксировать живую силу и технику противника. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Для максимального обзора комплексы устанавливают на башнях, элеваторах, высоких постройках или штатных мачтах.

Автоматические башни "Муром" установлены также на территории России. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с границей. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, ранее стало известно, что 9 августа ВСУ поразили пункт управления РФ в оккупированной Новой Каховке. Поражение подтвердили украинские военные, последствия поражения зафиксированы на видео.

Также сообщалось, что нацгвардейцы уничтожили вражеский миномет вместе с БК на Бахмутском направлении.