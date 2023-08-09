ВСУ поразили пункт управления РФ в оккупированной Новой Каховке. Видео

Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам на территории Украины. Около 10 часов дня 9 августа они поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Видео дня

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Там также показали видеоподтверждение точного удара (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Около 10:00 Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке. Слава Вооруженным силам Украины!" – отмечено в сообщении.

Также в Страткоме опубликовали видео из оккупированной Новой Каховки, на котором виден дым над местом, где располагался российский пункт управления.

Судя по обнародованным кадрам, дым над местом прилета был виден на десятки километров.

Напомним, ранее в ISW заявили о рейде Сил обороны на левобережье Херсонщины.

Аналитики сообщили, что в районе населенного пункта Казачьи Лагеря якобы высадились до 7 катеров, в каждом из которых находилось 6-7 человек. Им, по данным Института изучения войны, якобы удалось прорвать российские оборонительные рубежи и продвинуться на 800 метров вглубь. Однако в Генштабе эти сообщения не подтверждили.