Силы обороны совершили рейд на левобережье Херсонщины – ISW

Украинские силы, вероятно, совершили очередной рейд на временно оккупированное левобережье Херсонской области. В частности, в районе населенного пункта Казачьи Лагери было высажено до 7 катеров, в каждом из которых находилось 6-7 человек.

Видео дня

Им удалось прорвать российские оборонительные рубежи и продвинуться на 800 метров вглубь, сообщили в аналитике американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на сообщения российских "военных блогеров". Однако пока неясно, смогли ли украинцы установить свое присутствие на восточном берегу Днепра.

Российский блогер отметил, что командование оккупантов недавно передислоцировало "подготовленную группировку" своих десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область и заменило их мобилизованными из неустановленной части, тем самым ослабив оборону захватчиков в этом районе. Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо преуменьшил сообщения о высадке украинского десанта и заявил, что огонь российской артиллерии якобы отразил украинские катера и что у Казачьих Лагерей нет украинских войск.

Между тем, большинство известных российских блогеров утверждали, что украинским силам удалось использовать тактическую неожиданность и высадиться на восточном берегу, прежде чем вступить в перестрелку с российскими войсками, и Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть утверждение об украинском присутствии в этом районе, чтобы не создавать паники в и без того "деликатном" российском информационном пространстве, предполагают в ISW.

Аналитики показали на карте NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS) горячие точки за последние 24 часа в указанном районе, что, вероятно, подтверждают, что там шло серьезное сражение, которое предшествовало или сопровождалось артиллерийским огнем. К концу дня 8 августа многие российские источники обновили свои заявления о том, что российские силы якобы сохраняют контроль над населенным пунктом Казачьи Лагеря, оттеснив украинские силы к береговой линии.

"ISW будет продолжать предлагать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области, пока не выявит визуального подтверждения длительного присутствия украинцев возле Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу", – подчеркнули аналитики.

В материале добавили, что пока не видят визуальных свидетельств того, что у Казачьих Лагерей есть значительное количество украинских военнослужащих или украинской техники, и текущая схема российских сообщений больше соответствует ограниченному форсированию реки, чем широкой украинской операции. Украинские официальные лица пока никак не комментировали операции в этом районе.

Напомним, 7 августа в ГУР сообщили, что провели очередную успешную операцию по очищению украинской земли от врага. На левобережье Херсонской области ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ. Спецоперацию на временно захваченной части Херсонской области проводили бойцы батальона "Шаман", которые незаметно продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский 7 августа сообщил, что Силы обороны продвинулись вперед на Таврическом направлении на фронте. Защитники нашей страны ликвидировали 46 оккупантов и 28 единиц военной техники противника;

– заместитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла выразил убеждение, что контрнаступление ВСУ может принести положительные результаты к началу зимы 2023 года. Линия обороны оккупантов неравномерна, поэтому украинские защитники могут ее прорвать;

– руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ удается развить успехи после прорыва первой линии обороны кафиров на отдельных участках юга. Но информация о продвижении подается дозированно, чтобы сохранить жизнь наших защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!