Есть продвижение вперед: генерал Тарнавский рассказал об успехах на Таврическом направлении

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 7 августа, продвинулись вперед на Таврическом направлении на фронте. Защитники нашей страны ликвидировали 46 оккупантов и 28 единиц военной техники противника.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Он заявил, что "есть продвижение вперед и движение продолжается".

Артиллерийские подразделения украинской армии выполнили 1475 огневых задач. Потери оккупационной армии страны-агрессора России убитыми, ранеными и пленными составили 171 человек. Их них было ликвидировано 46 оккупантов, 123 получили ранения.

Кроме того, двух захватчиков воины Сил обороны Украины взяли в плен.

Также были уничтожены три склада боеприпасов врага. Среди уничтоженной военной техники оккупантов:

– два танка;

– 11 ББМ;

– 5 артиллерийских систем и минометов;

– одна единица средств ПВО;

– два БпЛА;

– 7 единиц автомобильной техники.

Также ранее Тарнавский сообщил, что украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили очередной российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", вблизи Роботиного Запорожской области. Удар по вражескому объекту нанесли из переносного зенитного ракетного комплекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ГУР МО Украины на левобережье Херсонщины ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ. Спецоперацию на временно захваченной части Херсонской области проводили бойцы батальона "Шаман" – подразделения специального назначения Главного управления разведки.

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