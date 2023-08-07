Воины 47-й бригады сбили российский вертолет Ка-52 под Роботиным

Украинские воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" приземлили очередной российский вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор", вблизи Роботиного Запорожской области. Удар по вражескому объекту нанесли из переносного зенитного ракетного комплекса.

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Об этом в Telegram сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Следует отметить, что таким образом армия государства-террориста потеряла около 15 млн долларов, ведь именно такова стоимость одного экземпляра Ка-52 без учета боеприпасов.

Ка-52 – российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения, способный поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. "Аллигатор" имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Напомним, по состоянию на утро 7 августа Генштаб ВСУ сообщал в общей сложности о 311 вертолетах РФ, уничтоженных за период полномасштабной войны, поэтому нынешняя добыча украинских бойцов стала 312-й в этом перечне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– британская разведка указала, что Россия применяет значительные ресурсы для поддержки своих наземных операций, но не добивается решающего оперативного эффекта. В частности, российская тактическая авиация совершает более 100 вылетов в день, однако вынуждена ограничиваться воздушным пространством над оккупированной частью Украины из-за опасности сбивания самолетов и вертолетов;

– бойцы ГУР МО Украины на левобережье Херсонщины ликвидировали целое подразделение ракетных войск РФ. Спецоперацию на временно захваченной части Херсонской области проводили бойцы батальона "Шаман" – подразделения специального назначения Главного управления разведки.

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