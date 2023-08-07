Разведка Британии указала на проблемы РФ с тактической авиацией, задействованной в войне с Украиной

Россия задействует значительные ресурсы для поддержки своих наземных операций, но не добивается решающего оперативного эффекта. В частности, российская тактическая авиация совершает более 100 вылетов в день, однако вынуждена ограничиваться воздушным пространством над оккупированной частью Украины из-за опасности сбития самолетов и вертолетов.

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Эффективность российской тактической авиации на юге сейчас сомнительна, а используемые оккупантами бомбы свободного падения с насадками для увеличения дальности не демонстрируют стабильной точности. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, российские войска последовательно разворачивают значительные ресурсы для поддержки своих наземных операций на территории Украины. Однако это не дает решающего оперативного эффекта. В частности, у РФ возникли проблемы с тактической авиацией.

"В течение лета российские боевые тактические самолеты обычно совершают более 100 вылетов в день, но они почти всегда ограничиваются действиями над контролируемой Россией территорией из-за угрозы со стороны украинской ПВО. Россия пыталась преодолеть эту проблему, все чаще используя базовые бомбы свободного падения с насадками для увеличения дальности. Самолеты могут сбрасывать их за многие километры, но им еще предстоит продемонстрировать стабильную точность", – говорится в сообщении.

Эффективной российская авиация была в начале украинского контрнаступления на юге Украины, однако эта эффективность стабильно снижается.

"В начале южного контрнаступления Украины с июня 2023 года российские ударные вертолеты оказались эффективными. Однако в последние недели Россия демонстрирует все меньшую способность создать эффективную тактическую авиацию на юге", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала об огромных потерях РФ в Украине. По данным МО Великобритании, за время полномасштабного вторжения ранены или убиты по меньшей мере 50% российских десантников. Минимальные потери российских десантных войск оцениваются в 30 тысяч человек.

Эти данные фактически подтвердил командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский в своем поздравлении ко дню ВДВ. Тогда он озвучил некоторые данные по потерям среди российских десантников. Вскоре видео было удалено с ресурсов министерства обороны России.