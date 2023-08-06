'Не менее 50% десантников были убиты или ранены': разведка Британии рассказала об огромных потерях РФ в Украине

В течение 2022 года на войне в Украине было убито или ранено не менее 30 тыс. российских десантников. Примечательно, что это составляет 50% личного состава десантных подразделений армии страны-террориста России.

Видео дня

Стоит отметить, что огромные потери оккупантов фактически подтвердило военное командование РФ. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

Командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский в своем поздравлении на день ВДВ озвучил количество потерь российских десантников. Однако вскоре видео удалили с ресурсов министерства обороны России. В своем обращении военный преступник не стал комментировать, сколько оккупантов было убито или слишком серьезно ранено.

Стоит отметить, что в записанном обращении ко дню ВДВ командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Теплинский сообщил, что 8500 десантников были ранены и впоследствии вернулись в строй или вообще отказались покинуть линию фронта.

В британской разведке заявили, что экстраполяция цифр Теплинского подтверждает оценку, согласно которой не менее 50% из 30 тыс. российских десантников, переброшенных в Украину в 2022 году, были убиты или ранены.

Напомним, министерство обороны России заблокировало выступление командующего воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского от 2 августа. Вероятной причиной стало то, что тот раскрыл информацию о потерях российских десантников в войне против Украины.

Ранее Теплинский объявил о формировании двух новых полков и воссоздании 104-й дивизии к концу 2023 года. Заявление свидетельствует о том, что он сохраняет свою позицию в военном руководстве страны-агрессора и о его публичной поддержке минобороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны Украины во время боев 5 августа сожгли 84 единицы военной техники и вооружения ВС РФ. Также защитники ликвидировали на фронте 590 наемников оккупационной армии. По состоянию на 6 августа страна-террорист РФ потеряла уже на 249 700 военнослужащих, среди которых есть офицеры и генералы.

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