ВСУ обезвредили еще 590 оккупантов и 22 артиллерийские системы врага

Воины Сил обороны Украины во время боев 5 августа сожгли 84 единицы военной техники и вооружения ВС РФ. Также защитники ликвидировали на фронте 590 наемников оккупационной армии.

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На сегодня она поредела уже на 249 700 военнослужащих, среди которых есть офицеры и генералы. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что за минувшие сутки боев наши воины уничтожили 22 артиллерийские системы (всего 4965), 11 боевых бронированных машин (8262), пять танков (4237) и одну РСЗО (4237) захватчиков.

В небе было сбито 12 крылатых ракет (всех 1359) и 10 БПЛА оперативно-тактического уровня (4126), а на земле сожжено 19 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7441) и четыре – спецтехники (734) врага.

Кроме того, с начала полномасштабной войны защитники уничтожили 466 российских средств ПВО, 315 самолетов и 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский FPV-дрон за $500 поразил ЗРК "Бук-М1-2" оккупантов ценой около $100 млн. С этой смертоносной машиной врага защитники поквитались на Луганщине.

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