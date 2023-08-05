В Луганской области дрон за $500 уничтожил ЗРК 'Бук-М1-2' оккупантов за $100 млн. Видео

Защитники Украины уничтожили очередную дорогостоящую технику российской оккупационной армии в Луганской области. FPV-дрон за $500 поразил зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2" россиян ценой около $100 млн.

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Эффектное видео опубликовал в Telegram командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко. Именно его бойцы с помощью БПЛА поквитались со смертоносной машиной (чтобы посмотреть видео, доскролль до конца новости).

ЗРК "Бук-М1-2" предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов, т.е. используется как ПВО, а также может являться модулем тактической ПРО.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии противника. Всего за месяц ряды российских захватчиков стали меньше на 18 тысяч человек. Также колоссальный ущерб понес и арсенал вражеской техники. Большинство из указанной бронетехники не подлежит ремонту, и поэтому это значительный удар по оборонной промышленности России.

Кроме того, 1 августа в Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении Силами обороны тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", кроме того было утилизировано также 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов и 5 районов врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– штурмовые подразделения "Кара Даг" зашли на позиции, ранее принадлежавшие российским оккупантам, и обнаружили большое количество боеприпасов. Военные отметили, что большее количество боеприпасов не отвечает заявлению российских захватчиков о "снарядном голоде";

– в конце июля защитники Украины уничтожили вражеский комплекс "Бук", прикрывавший российские войска в одном из направлений фронта. Всего через пять минут после обнаружения в воздух взлетели транспортно-заряжающая машина и радиолокационная станция.