ВСУ уничтожили в июле рекордное количество средств ПВО окупантов и спецтехники: озвучены все цифры

В июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии противника. Всего за месяц ряды российских захватчиков поредели на почти 18 тысяч человек. Также колоссальный урон понес и арсенал вражеской техники.

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Об этом свидетельствуют данные, собранные на подсчетах Генштаба. Большинство из указанной бронетехники не подлежит ремонту и потому это значительный удар по оборонной промышленности России.

Ниже представлен рекордный перечень потерь оккупантов за месяц. В скобках те цифры, которые захватчики теряют в среднем за указанный период:

танки: 174 (234);

ББМ: 337 (456);

артсистемы: 677 (269)

Ракетные системы залпового огня: 67(39);

средства ПВО: 73(26);

самолеты: 0 (18);

вертолеты: 3 (17);

БПЛА: 482(224);

ракеты: 86 (75);

автотехника: 530 (407);

спецтехника: 138(40).

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю армия РФ уже сократилась на 200 тысяч военных. Сюда входят не только ликвидированные захватчики, но и раненые.

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