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ВСУ уничтожили в июле рекордное количество средств ПВО окупантов и спецтехники: озвучены все цифры

Екатерина Белоброва
War
1 минута
4,6 т.
ВСУ уничтожили в июле рекордное количество средств ПВО окупантов и спецтехники: озвучены все цифры

В июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии противника. Всего за месяц ряды российских захватчиков поредели на почти 18 тысяч человек. Также колоссальный урон понес и арсенал вражеской техники.

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Об этом свидетельствуют данные, собранные на подсчетах Генштаба. Большинство из указанной бронетехники не подлежит ремонту и потому это значительный удар по оборонной промышленности России.

Ниже представлен рекордный перечень потерь оккупантов за месяц. В скобках те цифры, которые захватчики теряют в среднем за указанный период:

  • танки: 174 (234);
  • ББМ: 337 (456);
  • артсистемы: 677 (269)
  • Ракетные системы залпового огня: 67(39);
  • средства ПВО: 73(26);
  • самолеты: 0 (18);
  • вертолеты: 3 (17);
  • БПЛА: 482(224);
  • ракеты: 86 (75);
  • автотехника: 530 (407);
  • спецтехника: 138(40). 
ВСУ уничтожили в июле рекордное количество средств ПВО окупантов и спецтехники: озвучены все цифры

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю армия РФ уже сократилась на 200 тысяч военных. Сюда входят не только ликвидированные захватчики, но и раненые. 

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