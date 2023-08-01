ВСУ уничтожили в июле рекордное количество средств ПВО окупантов и спецтехники: озвучены все цифры
В июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии противника. Всего за месяц ряды российских захватчиков поредели на почти 18 тысяч человек. Также колоссальный урон понес и арсенал вражеской техники.
Об этом свидетельствуют данные, собранные на подсчетах Генштаба. Большинство из указанной бронетехники не подлежит ремонту и потому это значительный удар по оборонной промышленности России.
Ниже представлен рекордный перечень потерь оккупантов за месяц. В скобках те цифры, которые захватчики теряют в среднем за указанный период:
- танки: 174 (234);
- ББМ: 337 (456);
- артсистемы: 677 (269)
- Ракетные системы залпового огня: 67(39);
- средства ПВО: 73(26);
- самолеты: 0 (18);
- вертолеты: 3 (17);
- БПЛА: 482(224);
- ракеты: 86 (75);
- автотехника: 530 (407);
- спецтехника: 138(40).
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным британской разведки, начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю армия РФ уже сократилась на 200 тысяч военных. Сюда входят не только ликвидированные захватчики, но и раненые.
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