В штурмовой бригаде 'Кара-Даг' показали трофеи на одном из самых ожесточенных направлений боев. Видео

Украинские военные продолжают вести успешное контрнаступление на Запорожском направлении. Так, штурмовые подразделения "Кара Даг" зашли на позиции, которые ранее принадлежали российским оккупантам.

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На месте было обнаружено большое количество боеприпасов. Об этом сообщили в Telegram-канале Национальной гвардии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Штурмовые подразделения "Кара Даг", при заходе на позиции оккупантов " обнаружили колоссальное количество боеприпасов российских войск", – говорится в сообщении.

Военные также отметили, что больше количество боеприпасов не соответствует заявлению российских захватчиков о "снарядном голоде".

"Штурмуем дальше", – написали нацгвардейцы.

Напомним, что ранее в сети появилась информация, что на Запорожском направлении, где продолжается контрнаступление Сил обороны Украины, оккупационные войска столкнулись с рядом проблем. Перед ними замаячил реальный "снарядный голод", ВСУ постепенно добиваются паритета в артиллерии, а российские ударные дроны теряют эффективность.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины еще не начали третью фазу контрнаступления, ведь не привлекли основные ударные группы для участия в операции по освобождению территорий. Хотя на Запорожье защитники уже выходят на вторую линию обороны врага.

При этом, воины Сил обороны Украины освободили от российских оккупантов село Старомайорское на Донетчине, которое недалеко от границы с Запорожской областью. Морпехи 35-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Остроградского опубликовали видео наступательной операции и отметили, что продолжают зачищать населенный пункт.

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