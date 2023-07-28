Украинские морпехи показали, как освобождали от оккупантов Старомайорское. Видео

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта.

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Военные опубликовали видео наступательной операции на Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время украинские защитники продолжают зачищать населенный пункт (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Старомайорское освободили! 27 июля 2023 года личный состав 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское, что на Донетчине", – подписаны кадры.

Воины добавили, что после того, как последний оккупант покинул село, они официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории.

"Слава Украине! Слава морской пехоте!" – заявили герои.

К слову, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что Силам обороны Украины было важно деоккупировать Старомайорское, поскольку впереди находится опорный пункт российских военных на Бердянском направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сказал, что украинские войска добились успеха в районе Старомайорского. Подразделения Сил обороны закреплялись там на достигнутых рубежах.

В то же время российские оккупанты попытались восстановить утраченное положение на юго-востоке от Работино, однако эти попытки были безуспешными.

В пресс-службе ССО 26 июля показали зачистку Старомайорского. Там базировалось подразделение российских десантников из 247 парашютно-десантного полка. Украинские защитники обнаружили и заблокировали захватчиков, в результате чего завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

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