Оккупанты были вынуждены сдаться: бойцы ССО показали зачистку Старомайорского в Донецкой области. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление в Донецкой области. Бойцы Сил специальных операций показали зачистку Старомайорского.

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В результате слаженных действий российские оккупанты были вынуждены сдаться в плен. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

Подразделение российских десантников из 247-го парашютно-десантного полка базировалось в Старомайорском Донецкой области. На их ликвидацию выдвинулись воины тактической группы 3 отдельного полка спецназначения.

Украинские защитники обнаружили и заблокировали захватчиков, в результате чего завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

Во время зачистки населенного пункта спецназовцы обнаружили штабную документацию одного из батальонов оккупантов.

Также в телефоне одного из ликвидированных захватчиков был обнаружен список, в котором зафиксированы немалые потери этого подразделения.

Следует отметить, что штурмовики из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины продолжают освобождать родную землю в районе Бахмута. Несмотря на артиллерийские обстрелы врага, они захватили новые позиции в "зеленке", ранее контролируемой оккупантами.

Ранее сообщалось, что воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов. Они, находясь на передовой, курили траву и заявили, что делать это им "замполит разрешил".

Как писал OBOZREVATEL:

– Наши воины выбили россиян с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Об этом 25 июля подтвердил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

– Институт изучения войны ранее заявил, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов и способствует их истощению.

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