ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступление на востоке нашей страны. В результате боев Силы обороны выбили россиян с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

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Защитники страны ведут наступательные действия в районе Бахмута. Об этом заявил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

В Генштабе ВСУ отметили, что наши военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию севернее и южнее города Бахмут. Также Ковалев подчеркнул, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки.

"В ходе ведения Силами обороны наступательно-штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе Андреевки", – сказал спикер Генштаба ВСУ.

Также сообщается, что российские оккупационные войска безуспешно наступали в районах северо-западнее Орехово-Василевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать юг страны от российской оккупационной армии. За прошедшую неделю защитники освободили на этом направлении более 12 кв. км. Всего же с начала контрнаступательной операции украинские воины освободили на юге почти 200 кв. км территории.

Ранее сообщалось: когда Вооруженные силы Украины начинали контрнаступление, чиновники на Западе знали, что у Киева не было достаточного количества вооружения. В то же время военные РФ имеют низкий боевой дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы среди лидеров страны-агрессора и очевидно не могут перехватить инициативу на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные каждый день продвигаются на 0,5-1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ фактически невозможно из-за множества оборонительных сооружений и минных полей оккупантов.

– Генерал США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, за Украину будет еще много борьбы.

– В ISW заявили, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает их возможности логистики и контрбатарейной обороны и способствует их истощению. А темп контрнаступления ВСУ вскоре может возрасти.

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