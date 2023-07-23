Запад знал, что Украина не полностью подготовлена к контрнаступлению, – The Wall Street Journal

Когда Вооруженные силы Украины начинали контрнаступление, чиновники на Западе знали, что у Киева не было достаточного количества вооружения, положившись на мужество и находчивость украинских защитников. Теперь же возникла угроза, что операция Сил обороны может зайти в тупик. В то же время военные РФ имеют низкий боевой дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы среди лидеров страны-агрессора и, очевидно, не могут перехватить инициативу на фронте.

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Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal. Как говорится в статье, весной, когда ВСУ перешли в наступление, на Западе знали о нехватке подготовки и вооружения у украинских войск – от снарядов до боевых самолетов. "Глубокие и смертоносные минные поля", разветвленные укрепления врага и его "воздушная мощь" в значительной степени "заблокировали существенное продвижение", пишут журналисты.

"Вместо этого кампания рискует зайти в тупик, что может привести к гибели людей и техники без существенного изменения импульса", – говорится в публикации.

Поскольку вероятность большого прорыва украинцев в 2023 году уменьшается, для США и их союзников возникает "тревожная перспектива более длительной войны", которая потребует огромных новых вливаний, чтобы дать Киеву шанс на победу, пишет WSJ.

Газета напомнила, что Джо Байден будет участвовать в выборах президента США осенью 2024 года. По мнению многих в Вашингтоне, беспокойство Белого дома относительно влияния войны на предвыборную кампанию побуждает к все большей осторожности относительно объемов помощи Украине.

При этом нерешительность американцев контрастирует с изменением взглядов в Европе, где все больше лидеров склоняются к тому, что Украина должна победить, а РФ – проиграть, чтобы обеспечить безопасность континента.

Однако у Европы нет достаточных военных ресурсов, чтобы предоставить Украине все необходимое для вытеснения противника примерно с 20% ее территории. Европейские лидеры также вряд ли значительно увеличат поддержку, если почувствуют нежелание США помогать, говорят западные дипломаты.

В то же время, по данным украинской и западной разведки, военные армии РФ имеют низкий моральный дух из-за истощения, плохого снабжения и междоусобицы среди российских лидеров.

"Россия, похоже, не в состоянии перехватить инициативу и атаковать украинские позиции, но ее силы остаются достаточно мощными, чтобы удерживать сотни километров укреплений и большое количество самолетов, которые держат киевские войска на расстоянии", – говорится в статье.

Также отмечается, что ни одна армия Запада не пошла бы на прорыв обороны противника без контроля над небом. Нехватка у ВСУ средств ПВО и зенитного оружия позволил агрессору доминировать в небе на большей части фронта.

Если же Украина получит американские истребители F-16, результат будет зависеть от многих факторов, включая количество единиц, сложность их бортового оборудования и системы вооружения.

Введение западных истребителей в военные планы также является чрезвычайно сложной задачей, требующей другого уровня синхронизации украинских операций, утверждает WSJ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные каждый день продвигаются на 0,5-1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ фактически невозможно из-за множества оборонительных сооружений и минных полей оккупантов.

– Генерал США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, за Украину будет еще много борьбы.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что делать выводы об успехах ВСУ пока очень рано. Он подчеркнул, что украинцы пробиваются через серьезные линии защиты.

– Президент РФ Путин на встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко выдал, что контрнаступление Украины якобы "провалилось".

– В ISW заявили, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает их возможности логистики и контрбатарейной обороны и способствует их истощению. А темп контрнаступления ВСУ вскоре может возрасти.

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