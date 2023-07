ВСУ ведут успешную кампанию по блокированию объектов врага в тылу, темпы контрнаступления могут усилиться – ISW

Силы обороны Украины 22 июля продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, добиваясь все новых успехов. Проводимая защитами кампания по блокированию российских военных объектов в тылу успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов, что способствует их истощению.

При этом темп контрнаступления, задержка в котором отчасти связана с нехваткой техники, вскоре может увеличиться. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), в том числе цитируя слова украинских официальных лиц.

Так, по данным Генштаба ВСУ, накануне украинские силы вели контрнаступательные действия на Бердянском (Запорожская и Донецкая область) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях.Минобороны страны-агрессора РФ в ответ утверждало, якобы оккупанты отбили 14 украинских атак южнее Кременной на Луганщине и в районе Бахмута.

"Генштаб Украины не публиковал оперативную сводку о своих контрнаступательных операциях 22 июля. А президент Владимир Зеленский заявил, что их темп вскоре может увеличиться и что задержка отчасти связана с нехваткой техники", – подчеркнули в ISW.

Аналитики акцентировали внимание на словах украинского лидера, озвученные 21 июля на Форуме безопасности в Аспене. Там он сказал, что Силы обороны планировали начать контрнаступление еще весной, но нехватка боеприпасов и военной техники, такой как оборудование для разминирования, а также продолжение украинских учений за границей потребовали отсрочки. Зеленский признал, что эта задержка позволила российским войскам установить минные поля и несколько рубежей обороны.

Военные же эксперты напомнили, как еще в январе 2023 года оценивали, что предоставление Украине западного оружия и техники было необходимо для предыдущей способности ВСУ проводить успешные контрнаступательные операции, и что задержки между обещаниями Запада отправить Киеву системы более высокого класса и прибытием этих систем, вероятно, препятствуют способности Украины инициировать и поддерживать крупномасштабные контрнаступательные действия.

"Зеленский заявил, что в ближайшее время контрнаступление может ускориться из-за продолжающихся операций по разминированию. Но госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что еще слишком рано делать выводы о них и что Украина, вероятно, "совершит серьезные изменения" на поле боя, поскольку Киев задействует все силы, которые подготовил для контрнаступления", – указали в ISW.

Со ссылкой на украинские официальные лица аналитики подчеркнули, что проводимая ВСУ кампания по перехвату российских военных объектов в тылу успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны врага, а как результат – его истощению. Так, начальник Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов заявил, что украинские ракетно-артиллерийские части несут ответственность примерно за 90% потерь России.

По его словам, подразделения ракетчиков и артиллеристов ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак" благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам. Украинские удары настолько мощны и точны, что российские силы уже не могут вести эффективный контрбатарейный огонь.

Со своей стороны пресс-секретарь Южного оперативного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские атаки на скопления российских боеприпасов в глубоком тылу вызывают проблемы с материально-техническим обеспечением оккупантов. Она отметила, что эта тенденция находит свое отражение в снижении обстрелов со стороны России в Херсонской области, свидетельствуя о том, что враг испытывает в этом районе "снарядный голод".

Командующий украинской Таврической группой войск бригадный генерал Александр Тарнавский не так давно сравнил контрнаступление ВСУ с боксом и заявил, что Украина намерена "держать врага на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать ближнего боя, потому что так может эффективно победить оккупантов с большого расстояния. Вероятно, он имел в виду продолжающуюся украинскую кампанию по блокированию врага на востоке и юге.

"Заявления Баранова, Гуменюк и Тарнавского говорят о том, что украинские военные успешно проводят эту кампанию блокирования. Она является центральным аспектом плана Украины по созданию асимметричного градиента истощения врага, который сохраняет собственные ресурсы за счет более медленных темпов территориальных завоеваний и постепенного истощения российской живой силы и техники", – оценили в ISW ход боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пехотинцы из 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.

