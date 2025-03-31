Россия обстреляла громаду в Запорожье: погибла женщина, есть раненые и разрушения. Фото

Страна-террорист продолжает убивать украинских граждан, обстреливая мирные города. Вечером, 3 марта, враг в очередной раз атаковал Запорожье.

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Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров. Он рассказал, что во время обстрела погибла 66-летняя женщина. Ее тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного ударом дома. Еще три человека получили ранения.

"46-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по прифронтовой общине. Также получил травмы и 57-летний мужчина", - рассказал Федоров.

Кроме того, 74-летнюю женщину в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Медики оказывают ему помощь.

Напомним, что утром понедельника, 31 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харьковской области. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

Следует отметить, что страна-террорист продолжает атаковать украинские города и гражданских граждан. Вечером, 30 марта, россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск Харьковской области. В городе пострадали четыре человека, вспыхнули автомобили.

Как сообщалось ранее, последний раз Запорожскую область террористические войска РФ атаковали в ночь на 25 марта ударными дронами типа "Шахед". Тогда в одном из сел пострадали два мирных жителя.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 21 марта в результате дроновой атаки РФ в Запорожье погибла почти вся семья Маленков. Жертвами агрессора стали 38-летняя Ольга, 41-летний Роман и их 17-летняя дочь Ульяна-Христина.

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