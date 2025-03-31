Оккупанты обстреляли Купянск из реактивной системы залпового огня: есть раненые. Фото

Утром понедельника, 31 марта, российские оккупационные войска нанесли удар по Купянску в Харовской области. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

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Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, для обстрела кафиры использовали реактивную систему залпового огня.

Ранения получили 63-летний мужчина и 35-летняя женщина. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

"Ракетный удар по Купянску! Враг обстрелял город из реактивной системы залпового огня. Предварительно ранения разной степени тяжести получили два человека: 63-летний мужчина и 35-летняя женщина", – отметил Синегубов.

Следует отметить, что страна-террорист продолжает атаковать украинские города и гражданских граждан. Вечером, 30 марта, россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск Харьковской области. В городе пострадали четыре человека, вспыхнули автомобили.

27 марта украинские защитники сорвали попытку российских захватчиков массированного штурма на Купянском направлении. Разрушили планы врага бойцы 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады, которые остановили атаку, уничтожив 12 бронемашин и один танк оккупантов.

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