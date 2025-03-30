Оккупанты ударили по центру Купянска: пострадали люди, вспыхнули автомобили. Фото

Страна-террорист продолжает атаковать украинские города и мирных жителей. Вечером, 30 марта, россияне сбросили авиабомбу на Купянск Харьковской области.

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Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В городе предварительно пострадали три человека, вспыхнули автомобили.

"Враг ударил по центру Купянска управляемой авиационной бомбой. В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадали 53-летняя женщина, 61-летняя женщина и 27-летний мужчина. Под завалами могут находиться люди", – говорится в сообщении.

Также вспыхнул автомобиль, еще пять авто – повреждены. На месте работают все профильные службы.

Напомним, что вечером в субботу, 29 марта, российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. Взрывы раздавались в разных частях города, погибли двое мирных жителей, 35 человек получили ранения.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские террористы нанесли удар по военному госпиталю в Харькове. В результате поражения БПЛА типа Shahed повреждено здание госпиталя и расположены рядом жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером 26 марта массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками типа Shahed-136, под удар врага попали жилые кварталы. Число пострадавших среди жителей возросло до 13 человек.

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