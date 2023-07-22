Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

Украинские пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.

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Соответствующее видео 21 июля обнародовала пресс-служба 30-й омбр на официальной странице Facebook. На опубликованные кадры попали моменты сражения защитников с оккупантами (ролик размещен внизу новости).

Так, пехота ВСУ атаковала врага при поддержке артиллерии и ударных дронов, после чего отразила нападение.

"Мощно и смело! Пехота 30 ОМБр при поддержке артиллерии и ударных дронов успешно атакует позиции оккупантов, а затем отбивает контратаку", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Под Бахмутом под плотным огнем оккупантов ВСУ успешно отразили атаки в районе Григоровки.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты, контролируя Бахмут, могут наступать на трех направлениях, поэтому важно вернуть город. Сейчас российские войска находятся там в полуокружении.

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