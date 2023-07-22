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Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
150
Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

Украинские пехотинцы из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Вооруженных сил Украины показали, как атакуют оккупантов под Бахмутом. Военные подчеркнули, что контрнаступление продолжается каждый день.

Видео дня

Соответствующее видео 21 июля обнародовала пресс-служба 30-й омбр на официальной странице Facebook. На опубликованные кадры попали моменты сражения защитников с оккупантами (ролик размещен внизу новости).

Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

Так, пехота ВСУ атаковала врага при поддержке артиллерии и ударных дронов, после чего отразила нападение.

Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

"Мощно и смело! Пехота 30 ОМБр при поддержке артиллерии и ударных дронов успешно атакует позиции оккупантов, а затем отбивает контратаку", – говорится в публикации.

Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео
Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео
Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео
Контрнаступление происходит каждый день: бойцы 30-й ОМБр показали, как зачищают вражеские позиции под Бахмутом. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, враг сосредотачивает силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Под Бахмутом под плотным огнем оккупантов ВСУ успешно отразили атаки в районе Григоровки.

– Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что оккупанты, контролируя Бахмут, могут наступать на трех направлениях, поэтому важно вернуть город. Сейчас российские войска находятся там в полуокружении.

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