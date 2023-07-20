Войска РФ в Бахмуте находятся в полуокружении: Сырский объяснил, что даст ВСУ освобождение города. Карта

Временно оккупированный Россией Бахмут в Донецкой области является центром сосредоточения основных направлений и дорог. Следовательно, россияне, контролируя этот город, имеют возможность наступать в трех операционных направлениях, именно поэтому для Украины важно вернуть Бахмут.

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В настоящее время Силы обороны создали предпосылки для того, чтобы вернуть Бахмут, российские войска в городе находятся в полуокружении. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью ВВС Украина.

Сырский опроверг заявления, звучащие, в частности, с Запада относительно того, что Бахмут не имеет стратегического значения.

"В первую очередь, Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях", – отметил командующий СВ ВСУ.

Он также обратил внимание на особенности ландшафта в районе Бахмута. Вокруг города, по его словам, сосредоточены господствующие высоты, позволяющие контролировать значительную территорию на подступах к Бахмуту. Следовательно, город становится определенным плацдармом для дальнейших наступательных действий.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине", – добавил Сырский.

Он назвал "большой ошибкой" ЧВК "Вагнер" то, что наемники, неся огромные потери личного состава, полностью зашли в Бахмут. За эту операцию, уверен генерал-полковник, частная армия Евгения Пригожина заплатила фактической потерей боеспособности.

И сейчас у Сил обороны Украины, по мнению Сырского, есть все предпосылки для того, чтобы выбить врага из Бахмута.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями. Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну , этим просто нельзя не воспользоваться", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Он отметил, что не знает, сколько времени может занять отвоевание Бахмута, однако заверил, что "будет пытаться сделать это как можно скорее".

Освобождение Бахмута, убежден Сырский, будет важно не только для Украины, но и для Запада.

"Наш народ ждет от нас побед. Различных побед, символических побед", – подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как ВСУ ограничили передвижение оккупантов на Бахмутском направлении и сравнили этот город с "ловушкой" для захватчиков.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, под контролем ВСУ находятся почти все господствующие высоты на северном и южном флангах Бахмута. Следовательно, утверждает она, захватчики не могут не только полноценно передвигаться по городу, но и выйти из него.