'Бахмут – это ловушка для российских войск': в Минобороны рассказали, как ВСУ ограничили передвижение оккупантов

Бойцы Вооруженных сил Украины заняли почти все господствующие высоты по северному и южному флангам Бахмута в Донецкой области. Теперь военные преступники РФ не могут не только полноценно передвигаться по городу, но и выйти из него.

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Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в прямом эфире телемарафона "Єдині новини". Она добавила, что Силы обороны продолжают контролировать юго-западные окрестности Бахмута.

"Сейчас Бахмут – это ловушка для российских войск. Украинские военные заняли почти все ключевые высоты по флангам – северному и южному, обстреливают позиции армии РФ, она отстреливается, однако из города оккупанты выйти не могут, а также не могут и полноценно передвигаться по городу" , – сказала Маляр.

Она добавила, что страна-агрессор израсходовала значительные средства, технику и живую силу в боях за этот город. Поэтому операция оккупантов в Бахмуте стала самой дорогой операцией этой войны.

"Самая дорогая операция за эту войну для Российской Федерации – это были именно бахмутские бои. Они действительно туда потратили немало средств, техники и положили там немало людей. И, как любят россияне создавать символы, разные мифы, они мифологизировали сейчас для себя Бахмут и начинают борьбу за него, хотя на самом деле они там реально в ловушке", – заявила заместитель министра обороны.

Враг на Восточном направлении, как утверждает Маляр, сейчас больше и вооружения, и живой силы. Однако все это тоже уничтожают ВСУ.

"За прошедшую неделю на востоке враг потратил 353 тысяч боеприпасов, поделите на семь дней – это около 50 тысяч в день. Мы тратим там в день около 6-7 тысяч снарядов", – сказала заместитель министра обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативная обстановка на востоке остается сложной. Войска РФ активно опрокидывают дополнительные силы и средства на Бахмутское направление и перешли в наступление на Купянском направлении, поставив цель разбить украинские войска в районе Купянска.

Ранее руководство армии страны-агрессора России решило усилить свои войска в направлении Бахмута. В РФ заявили о опрокидывании кадыровцев на этот участок фронта.

Также OBOZREVATEL писал, что украинские воины продолжают давить на российских оккупантов с южного и северного флангов на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои, в сутки 15 июля произошло 15 боевых столкновений, во время которых захватчики потеряли убитыми и ранеными более 200 человек, также украинские воины пополнили обменный фонд.