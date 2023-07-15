ВСУ отминусовали более двухсот оккупантов и взяли пленных: Череватый рассказал о боях на Бахмутском направлении

Украинские воины продолжают давить на российских оккупантов с южного и северного флангов на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои, за минувшие сутки произошло 15 боестолкновений, в ходе которых захватчики потеряли убитыми и ранеными более 200 человек, также украинские воины пополнили обменный фонд.

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Уничтожены 15 единиц вражеской техники и вооружений. О ситуации на Бахмутском направлении рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении инициативу удерживают украинские воины, давящие на россиян на южном и северном флангах.

"Враг оказывает яростное сопротивление, 408 раз за сутки обстрелял позиции, совершил один авианалет", – рассказал Череватый.

Он добавил, что накануне на Бахмутском направлении произошло 15 боестолкновений, по итогам которых враг потерял 77 человек ликвидированными и 172 ранеными.

Также украинские воины уничтожили:

2 танка;

БТР;

7 пушек;

2 самоходные артиллерийские установки;

ЗРК "Стрела-10";

противотанковый комплекс;

1 БпЛА;

Также двое оккупантов были взяты в плен.

"Если посмотреть социальный портрет пленных россиян: плохо экипированные, не очень обученные, не из высших слоев общества, как правило, люди со слабой мотивацией. Главный вопрос в том, что они не столь обучены и подготовлены, как то, что их пока достаточно много и у них много артиллерии и другого оружия", – подчеркнул представитель Восточной группировки войск.

Напомним, накануне Силы обороны ликвидировали 590 российских оккупантов и десятки их техники за сутки. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабной агрессии достигли 237 180 человек.

Также сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке.