ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях и держат оборону на востоке – Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На этих направлениях продолжаются тяжелые бои – в течение суток произошло около 20 боевых столкновений. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 14 июля 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены. Подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие. В течение суток враг нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Также противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Карповичи, Камень Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачие Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

В Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. Однако артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Двухлетняя, Западная, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии захватчиков, Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Однако от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в Первомайском районе. Противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Вместе с тем, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики пытались наступать в районе Новомихайловки Донецкой области. Однако успеха не имели. Враг же осуществил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области.

Противник также осуществил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Свободное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Кроме того, авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу российских оккупантов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях.

Напомним, ранее бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно. Американский генерал подчеркнул, что украинские военные преуспевают, несмотря на то, что идут в атаку без превосходства в небе.

Кроме того, оккупанты заменяли поля, по которым теперь трудно пройти защитникам.

О минных полях как одной из главных проблем, стоящих перед украинскими войсками, заявил и командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.