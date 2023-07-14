'Генштаб внес правильные коррективы': Годжес объяснил, почему контрнаступление ВСУ идет медленно. Карта

Украинское контрнаступление идет очень хорошо, учитывая то, что Силы обороны совершают атаки без превосходства в небе. Кроме того, оккупанты заминировали поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.

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Об этом сказал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Годжес "Голосу Америки". "Конечно, мы хотели бы, чтобы контрнаступление шло быстрее, но надо быть реалистами, знаете, потому что россияне не тратили время зря", – отметил он.

По словам Годжеса, последние несколько месяцев оккупанты "делали много работы", минируя поля, и пройти через них теперь тяжело.

"Также Запад продолжает отказываться предоставить F-16 – воздушные мощности, которые помогли бы украинскому контрнаступлению иметь больше возможностей. Мы никогда не послали бы американских, немецких или французских солдат в атаку без превосходства в небе", – заявил он.

Годжес отметил, что при этом "люди разочарованы тем, что Украина не двигается быстрее", хотя Запад не предоставляет воздушные мощности и оружия большой дальности, "которые помогли бы выбить российскую артиллерию, российские штабы, российские материально-техническое обеспечение".

"На самом деле, учитывая все это, у них все очень хорошо. Я думаю, что Генштаб Украины внес правильные коррективы", – сказал военный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя упреки о "медленном" контрнаступлении, заявил, что инициатива на поле боя сегодня – за ВСУ. По его словам, когда Украина дойдет до Крыма, президент РФ Владимир Путин будет вынужден просить о переговорах.

– В Генштабе заявили, что ВСУ за прошедшие сутки сошлись примерно в 30 боях с врагом и отбили атаки на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где идут тяжелые бои.

– По данным ISW, ВСУ продолжают контрнаступление как минимум на трех участках фронта и добились успехов на южном фланге Бахмута. Вместе с тем противник сосредоточил мощную группировку на Купянском и Лиманском направлениях.

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