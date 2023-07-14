ВСУ отбили все вражеские атаки возле Берховки, уничтожены два склада БК и еще одна важная цель – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки сошлись примерно в 30 боевых столкновениях с оккупационными войсками РФ. Были отражены усилия захватчиков на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где еще продолжаются тяжелые бои.

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Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 14 июля, указывая, какие потери наши воины задали врагу. В то же время подчеркнул, что по всей территории страны продолжает сохраняться высокая вероятность российских ракетных и авиационных ударов.

Ведь этой ночью ВС РФ снова атаковала иранскими ударными БПЛА типа Shahed. Накануне же они нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив два "Калибра", баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 "Шахедов". В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены два "Калибра" и все два десятка дронов. Вместе с тем враг нанес 52 авиаудара и около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудар в районе Ветеринарного на Харьковщине, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Камень Черниговской области; Покровка, Рясное, Большая Писаревка – Сумской; Муравское, Олейниково, Резниково, Бологовка – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Войска агрессора нанесли авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Строевка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия восточнее Невского на Луганщине и восточнее Тернов на Донетчине. Они нанесли авиаудары у Невского, Белогоровки и Спорного, обстреляли из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди которых вышеуказанные, а также Верхнекаменское и Роздолевка.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии ВС РФ, наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе Берховки. От российских артобстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Северное на Донетчине.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем вражеской артиллерии, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Первомайского. Враг нанес авиаудар возле Авдеевки. Обстрелял город из артиллерии, как и еще более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи и Степное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Марьинка и Георгиевка на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время ударили из авиации возле Макаровки и произвели обстрелы Парасковеевки, Новомихайловки, Новоукраинки, Сторожевого, Благодатного, Макаровки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Он ударил по авиации в районах н. п. Приютное, Ровнополь, Малая Токмачка, Орехов, Малокатериновка Запорожской области и Казацкое – Херсонской. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Орехов на Запорожье; Херсон, Золотая Балка, Михайловка, Антоновка, Чернобаевка, Кизомысна Херсонщине.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки украинская армейская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и два – по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, станцию радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение четверга, 13 июля, на Таврическом направлении артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 1337 огневых задач и нанесли значительные поражения армии РФ. В частности, были уничтожены 22 единицы военной техники, три склада боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

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