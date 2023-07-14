На Таврическом направлении ВСУ уничтожили еще 3 склада БК и 22 единицы техники РФ, – Тарнавский

В течение четверга, 13 июля, на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1337 огневых задач и нанесли значительные поражения армии РФ. В частности, были уничтожены 22 единицы военной техники, три склада боеприпасов врага и склад с горюче-смазочными материалами.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Также, по его данным, было выведено из строя более двух рот личного состава врага.

"Продолжается работа Сил обороны на Таврическом направлении. За прошедшие сутки враг 25 раз атаковал наши позиции и совершил 615 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления выполнили 1337 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 22 единицы военной техники противника. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага и склад с горюче-смазочными материалами", – написал Тарнавский.

В частности, по его данным, были уничтожены: 3 танка, 1 ББМ, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 3 БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10, БПЛА Zala, самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", зенитный ракетный комплекс "Бук", зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", 2 автоматизированных станции постановки помех Р330 "Житель" и автомобильная техника.

Напомним, накануне генерал Тарнавский сообщил, что ВСУ уже получили от США кассетные боеприпасы и подчеркнул, что они могут радикально изменить ситуацию. Он добавил, что после получения этих боеприпасов ВСУ будут иметь преимущество на фронте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в течение суток 12 июля Силы обороны Украины ликвидировали 510 российских оккупантов и 92 единицы их техники и вооружения.