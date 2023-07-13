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"Могут радикально изменить ситуацию": Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

Ольга Ганюкова
War
2 минуты
2,9 т.
'Могут радикально изменить ситуацию': Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

Украина получила от США кассетные боеприпасы. На поле боя Вооруженные силы Украины их еще не использовали, но такие снаряды могут радикально изменить ситуацию.

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Такое заявление сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Об этом сообщает американский канал CNN.

"Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить ситуацию [на поле боя]", – заявил Тарнавский.

Он добавил, что после получения этих боеприпасов ВСУ получат преимущество на фронте.

"Противник тоже понимает, что с получением этого боеприпаса у нас будет преимущество. Противник отдаст тот участок местности, где есть возможность это использовать", – сказал командующий.

Высшее руководство примет решение о "участках территории, где оно может быть использовано", сказал Тарнавский, отметив, что "это очень мощное оружие".

Он также подчеркнул ограничения на использование кластеров, заявив, что их использование запрещено в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

США заявили, что они получили от Украины письменные заверения в том, что они не будут использоваться в районах с гражданскими лицами и что их использование будет отслеживаться для возможных операций по разминированию.

"Русские думают, что мы будем использовать его на всех участках фронта. Это очень неправильно. Но они очень обеспокоены", – добавил Тарнавский.

Отметим, что кассетные снаряды выпускают большое количество мелких элементов, поэтому их считают более опасными для гражданского населения.

Также у них сравнительно высокий процент неразрыва, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрещении производства, применения и накопления кассетных боеприпасов. США, РФ и Украина отказались присоединиться к нему.

Напомним: США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами 7 июля. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику. После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" заверили, что применять кассетные боеприпасы будут на открытых территориях, на Херсонщине же, левобережная часть которой оккупирована Россией, военные больше нуждаются в высокоточном оружии. Кассетные боеприпасы помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако применять их украинские воины будут с учетом принципов международного гуманитарного права;

– министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять их для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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