'Решение очень непростое, но нужное': Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов

Президент Джо Байден заявил, что впервые готов предоставить Украине кассетные боеприпасы. Он отметил, что это было "трудным решением", но в конечном итоге он понял всю необходимость этой поставки.

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Об этом сообщает CNN. Передача данных боеприпасов рассматривается лишь как пробный период.

"Это было очень трудное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками", — сказал Байден.

Кассетные боеприпасы, которые США отправят в Украину, будут совместимы с предоставленными США 155-мм гаубицами — ключевым артиллерийским орудием, которое позволило Украине отвоевать территорию за последний год.

Байден сказал, что кассетные боеприпасы отправляются в качестве "переходного периода", пока США не смогут производить больше 155-мм артиллерийских орудий.

"Это война, связанная с боеприпасами. И у них заканчиваются эти боеприпасы. И вот, что я в итоге сделал, я воспользовался рекомендацией министерства обороны — не навсегда, а с учетом этого переходного периода, пока мы получаем еще 155 единиц оружия, этих снарядов, для украинцев", — сказал Байден.

Он добавил, что более 100 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, объявили боеприпасы вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах. Но США и Украина не подписали запрет.

Он добавил: "Но главное, у них сейчас либо есть оружие, чтобы остановить русских — не дать им остановить украинское наступление через эти районы, — либо нет. И я думаю, что они нуждались в них".

Решение предоставить кассетные боеприпасы принимается в критический момент войны, поскольку украинцы изо всех сил пытались добиться больших успехов в своем контрнаступлении против России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне в Пентагоне рассказали, что рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов, об устаревших типах снарядов речь не идет.

– Human Rights Watch призвала США не поставлять Украине кассетные боеприпасы, цинично обвинив украинских военных в использовании "запрещенного оружия". В Офисе президента Украины заявили, что организация пытается сорвать поставки оружия и что именно РФ вторглась в Украину, убивая гражданских.

– По данным СМИ, Украина может получить кассетные боеприпасы от США уже в июле.

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