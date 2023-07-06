Пентагон продолжает рассматривать передачу Украине кассетных боеприпасов: что известно

Министерство обороны США продолжает рассматривать возможность передачи Украине кассетных боеприпасов со своих военных складов. Причем об устаревших типах снарядов речь не идет.

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Об этом на брифинге сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает "Укринформ". Он уточнил, что на складах США имеется несколько типов кассетных боеприпасов.

"Рассматриваемые для передачи (Украине. – Ред.) не включают устаревшие варианты, коэффициент отказа которых превышает 2,35%", – уточнил представитель ведомства.

Он также отметил, что Пентагон учел статистику по старым 155-миллиметровым боеприпасам, которые стояли на вооружении несколько десятилетий назад, поэтому мы "тщательно отбираем снаряды с более низкими показателями отказа", по которым имеются последние данные тестирований.

Кроме того, Райдер подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины и предоставлении ей возможностей, необходимых для эффективного ведения боя, "единство союзников и партнеров в дальнейшем остается очень мощным".

В то же время, нардепка Александра Устинова в своем Facebook сообщила, что США уже согласовали передачу нашей стране кассетных боеприпасов.

"God Bless America! Боже, поблагодарите каждого конгрессмена, кто сделал все, чтобы нам это дали, и каждого из наших, кто это лоббировал", – написала она.

Напомним, ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

27 июня правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Общая сумма помощи составит 500 миллионов долларов. В этот раз украинским защитникам передадут, среди прочего, боевые машины Bradley и Stryker.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили оперативную обстановку на фронте и наступление ВСУ;

– СМИ сообщили, что Украина может получить кассетные боеприпасы от США уже в июле. В то же время некоторые правозащитные группы выступают против их использования из-за опасений, что неразорвавшиеся бомбы могут взорваться после боя, ранив или убив невинных гражданских.

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