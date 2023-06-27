Бронетехника и боеприпасы для HIMARS и Patriot: США выделили новый пакет военной помощи Украине на $500 млн

Правительство США во вторник, 27 июня, объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Общая сумма помощи составит 500 миллионов долларов.

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В этот раз украинским защитникам передадут, среди прочего, боевые машины Bradley и Stryker. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Этот пакет стоимостью до 500 миллионов долларов включает в себя ключевые возможности для поддержки контрнаступательных операций Украины, укрепления ее противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также дополнительную бронетехнику, противотанковые системы, критически важные боеприпасы и другое оборудование, чтобы помочь Украине дать отпор агрессивной войне России", – говорится в сообщении.

В частности, в этот пакет войдет:

30 машин Bradley;

25 бронетранспортеров Stryker;

боеприпасы для HIMARS и Patriot;

комплексы Stinger;

системы Javelin;

противотанковые системы АТ-4;

оборудование для разминирования;

стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к нему;

тепловизионные системы и приборы ночного видения

В Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении пакета дополнительного пособия на общую сумму 1,3 миллиарда долларов США. Он заверил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Киев, сколько потребуется.

В Госдепе США заявили, что передача истребителей F-16 Украине продлится месяцы. Это время потребуется для урегулирования механизмов их доставки.