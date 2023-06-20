Передача F-16 займет месяцы: в Госдепе США разъяснили нюансы

Любая возможная передача истребителей F-16 Украине – будь то из Соединенных Штатов или от других партнеров – займет месяцы. Это время потребуется для урегулирования механизмов их доставки в нашу страну.

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Такое заявление сделал представитель Госдепартамента Стэн Браун. Об этом сообщает издание Military Times.

Хотя США до настоящего времени сами не объявляли о каких-либо поставках истребителей F-16 Украине, они поддерживают намерение других союзников поставить эти самолеты Киеву. В мае начали появляться сообщения о том, что Нидерланды рассматривают возможность передачи части своего парка F-16 Украине и хотят как можно скорее начать обучение пилотов.

Но, по словам Брауна, передача таких самолетов Украине должна быть "целостным" подходом, включающим обучение как пилотов, так и обслуживающего персонала. Он объяснил, что одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов F-16 будет получение лицензии на обучение летчиков еще до того, как будет получена лицензия на передачу самолета.

Затем необходимо определить механизм доставки самолетов, прежде чем разрабатывать план использования самолета украинскими военными.

Браун уточнил, что Государственный департамент уже работает над оформлением документов для сторонних запросов на передачу, поступающих из таких стран, как Нидерланды, чтобы можно было начать обучение пилотов. Но он отказался назвать конкретные сроки завершения этого процесса.

Следует отметить, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинским пилотам может хватить четыре месяца для того, чтобы освоить истребитель F-16. Ранее прогнозировалось, что на обучение летчиков уйдет не менее 6 месяцев.

Датский премьер-министр Метте Фредериксен заявил, что его правительство готово присоединиться к так называемой самолетной коалиции и отправить на помощь в Украину собственные истребители F-16. Однако для этого Копенгаген должен получить разрешение США как производителя этих боевых самолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские пилоты сказали, что готовы освоить современный высокоэффективный истребитель F-16 и с нетерпением ждут, когда смогут начать тренировки и использовать его в бою против оккупационной армии России. Военные смогут адаптироваться к самолету в кратчайшие сроки.