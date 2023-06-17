Украинские пилоты с нетерпением ждут тренировок на F-16: какое преимущество дадут эти истребители. Видео

Украинские пилоты готовы освоить современный высокоэффективный истребитель F-16 и с нетерпением ждут, когда смогут начать тренировки и использовать его в бою против оккупационной армии России. Военные смогут адаптироваться к самолету в кратчайшие сроки.

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Об этом рассказал украинский военный летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко в интервью изданию "Голос Америки". По его словам, пилоты сами хотят освоить F-16 очень быстро и наконец-то получить преимущество над РФ в небе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Зная наших людей, понимаю, что если эти ребята пойдут переучиться, пока мы здесь будем продолжать воевать, они не смогут отдыхать чисто психологически. Они будут делать все возможное, чтобы переучиться как можно скорее, вернуться и с улыбкой пускать ракеты в Су-35 (российский самолет. – Ред), и говорить: "Мы уже работаем, мы в работе", – отметил Лазаренко.

Пилот Алексей отметил, что F-16 помогут получить преимущество над российскими истребителями Су-35, поскольку они увеличат дальность поражения и украинцы смогут уничтожать противника на оккупированных территориях.

По его словам, украинские пилоты уже очень многое знают о F-16.

"О системах самолета, полетов, тактики, техники – для наших пилотов это не проблема. Как говорят наши преподаватели, нужно чувствовать самолет – что на украинском, что на английском языке будет одинаково", – добавил Алексей.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что пилоты уже подготовили обучение на авиатренажерах. В то же время список тех, кто будет тренироваться на F-16, уже есть. Речь идет о десятках военных.

"Ставка на молодых пилотов, которые могут лучше общаться с новейшими технологиями. Нужно просто понять, как оно работает. Надо некоторое время адаптироваться", – подчеркнул Игнат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воздушных силах опровергли слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что украинские летчики начали проходить обучение на истребителях F-16. Пилоты уже готовы отправиться на тренировку, но процесс достаточно "непростой".