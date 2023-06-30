В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину и не будут диктовать требования к контрнаступлению

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку. Речь идет как о помощи вооружением, так и об обучении и консультациях.

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Об этом Кирби сказал в пятницу, 30 июня, пишет CNN. В то же время, он признал, что ранние этапы контрнаступления ВСУ действительно не оправдали ожиданий, однако добавил, что темпы действий Сил обороны – это дело только Украины.

"Мы продолжаем делать то, что мы хотим, что можем сделать, чтобы помочь им в контрнаступлении. Я имею в виду, что мы продолжаем оказывать им поддержку, пока они проходят через эти наступательные операции, но куда они идут и как быстро они идут, это действительно решать им", – отметил Кирби.

Он заверил, что украинская сторона держит Штаты в курсе, информируя о происходящем на фронте – страны постоянно поддерживают связь. Также представитель Белого дома проинформировал, что подготовка украинских военных продолжается – они проходят обучение на уровне бригад.

Комментируя контрнаступление ВСУ, Кирби сказал, что украинские силы "достигли определенного прогресса".

"И они сами говорили о том, что это не так много, как им хотелось бы, но опять же мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно, и будем продолжать это делать", – добавил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что контрнаступление Сил обороны Украины находится только на начальном этапе, основные события на фронте будут происходить в ближайшие недели и месяцы. У ВСУ есть все необходимое для победы и возвращения всех захваченных россиянами территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СМИ писали, что высокопоставленные должностные лица из администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне выражают беспокойство из-за медленного темпа украинского контрнаступления, хотя публично призывают к терпению. Некоторые считают, что ВСУ "отстают от графика".

– Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что его "бесят" жалобы на то, что долгожданное контрнаступление ВСУ якобы началось медленнее, чем ожидалось. Генерал сказал, что нашим воинам нужно больше каждого вида оружия, снарядов, а также современные западные истребители.

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