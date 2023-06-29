Украина только начала контрнаступление, основные события будут в ближайшие недели и месяцы, – Блинкен

Конртнаступление Сил обороны Украины находится только на начальном этапе, основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. ВСУ имеют все необходимое для победы и возвращение всех захваченных россиянами территорий.

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Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью журналистам в среду, 28 июня. Он отметил, что украинским военным наступательные действия даются очень непросто.

"Контрнаступление находится в своем начале, и вы слышали, как министр обороны Украины сказал, что они еще планируют применить основную часть своих сил", – отметил глава американской дипломатии.

Блинкен напомнил, что оккупационные войска России готовили оборонительные укрепления в течение месяцев, и высказал уверенность, что украинские воины способны преодолеть это.

"Только вчера мы анонсировали дополнительную помощь Украине. У них есть то, что им нужно для успеха", – подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Москва отвлекается на внутренние разногласия, связанные с так называемым мятежом, который устроил главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Это может сыграть на руку Украине, считает американский чиновник.

Блинкен напомнил, что россияне в буквальном смысле бросают своих людей в мясорубку, которую создал сам российский диктатор Путин – и это получило свой эффект.

Госсекретарь США выразил уверенность, что у Украины есть дополнительные возможности, однако основные события, связанные с контрнаступлением, будут происходить в течение ближайших недель и месяцев.

Также Блинкен отметил, что на фоне полномасштабного вторжения на территорию Украины Россиия получила противоположный результат тому, который ожидала. Москва стала слабее в военном и экономическом отношении, положение РФ в мире резко упало – она вывела Европу из своей энергетики и сумела укрепить НАТО.

"У нас даже есть новый член и еще один новый участник на подходе. Удалось оттолкнуть от РФ практически всю Украину и одновременно объединить страну. Так что по всем направлениям это был стратегический провал Путина. И в той мере, в какой теперь внутри появляются трещины, это только усугубляет проблему, с которой он столкнулся", – подытожил Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что в контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основных резервов войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. К тому же, не все успехи Сил обороны обнародованы публично.

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