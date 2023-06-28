"Украина еще не использовала основные резервы": Резников заявил, что о некоторых успехах ВСУ публично не сообщают

В контрнаступательных действиях Украина еще не задействовала основные резервы войск, включая большинство бригад, подготовленных в западных странах и оснащенных современными танками и бронетехникой НАТО. При этом не все успехи Сил обороны были оглашены публично.

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Это делается для того, чтобы не навредить войскам. Соответствующие заявления сделал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, обнародованном в среду, 28 июня.

По словам главы МО, контрнаступление еще не началось, а операции с деоккупации ряда населенных пунктов, которые ми видели в последние недели, являются подготовкой к нему. "Главное событие" еще впереди. "Когда это произойдет, вы все это увидите. Все все увидят", – уверен Резников.

Он верит в то, что наше контрнаступление будет успешным и приблизит Украину на шаг ближе к победе.

При этом Резников считает, что делать ставку на "мятежи и беспорядки" внутри Российской Федерации не стоит. События 24 июня, когда главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил бунт против военного руководства РФ, продемонстрировали "фундаментальную слабость режима" Владимира Путина. Министр надеется, что это подтолкнет наших партнеров увеличить поставки оружия.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украина "делает постепенный, но неуклонный тактический прогресс" в наступательных операциях на юге и востоке страны. По его словам, украинские защитники за начало лета отвоевали больше территорий, чем Россия захватила за зиму.

– 27 июня начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, уже совсем скоро станет известно об изменениях на фронте, которые "всех порадуют".

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