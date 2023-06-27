Гуменюк о ситуации на фронте: очень скоро будут результаты, которые всех порадуют

Российские войска взорвали Каховскую ГЭС, чтобы остановить украинское контрнаступление на юге, однако просчитались: этот теракт не создал для украинских военных таких неустранимых проблем, как рассчитывали россияне. Подрыв дамбы заставил командование внести коррективы в боевую работу, но не остановил наступление.

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Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в ходе пресс-конференции. Она подчеркнула, что уже совсем скоро станет известно об изменениях на фронте, которые "всех порадуют".

По словам Гуменюк, планы россиян остановить украинское контрнаступление подрывом Каховской ГЭС не привели к нужному захватчикам результату и не остановили наступательные действия украинского войска.

"Силам обороны это (подрыв Каховской ГЭС. – Ред.) не доставило тех хлопот, на которые рассчитывали оккупанты. Но все же определенные изменения в боевой работе произошли. Однако они укладываются в тот глобальный план продвижения Сил обороны, который так пугает оккупантов", – подчеркнула Гуменюк.

Представительница Сил обороны юга констатировала, что до захватчиков начало доходить, что даже созданная ими техногенная катастрофа с ее ужасающими последствиями для экологии, экономики и гражданского населения южных регионов Украины не остановит украинских воинов. Более того, совсем скоро украинцам стоит ждать очень хороших новостей с южного фронта.

"Мы продолжаем боевую работу – она результативна и идет по заранее согласованному плану. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют", – заверила Гуменюк.

При этом она акцентировала внимание на ситуации вокруг захваченной Россией Запорожской АЭС. В настоящее время враг использует ее как один из ключевых элементов техногенного шантажа, с помощью которого оккупанты пытаются заставить Украину и мир перестроиться "под их замыслы и планы". Однако от шантажа государство-террорист вполне может перейти к действиям.

"Этот шантаж может быть приведен в действие. Это враг уже доказал на примере Каховской ГЭС. Здесь масштабы могут быть более значимыми. Нужно включение мирового сообщества", – подчеркнула Гуменюк.

Напомним, накануне стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Ровнополь, выровняв так называемый Времевский выступ на стыке Донецкой и Запорожской областей. Всего известно об освобождении уже восьми населенных пунктов.

Более того, несколько дней назад командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что ВСУ освободили территории под Красногоровкой, захваченные Россией в 2014 году. Это первый случай деоккупации после начала полномасштабного вторжения РФ территорий, неподконтрольных украинскому правительству более 9 лет.