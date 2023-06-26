'Отстают от графика': администрацию Байдена беспокоит медленный темп украинского контрнаступления – NYT

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Джо Байдена в Вашингтоне высказывают беспокойство из-за медленного темпа украинского контрнаступления, хотя публично призывают к терпению. Некоторые из них считают, что ВСУ "отстают от графика".

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Об этом сообщается в материале The New York Times. Там отметили, что один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель нашего наступления против российских оккупантов "отрезвляющими".

Другой представитель Белого дома подчеркнул, что темп украинских операций более медленный, чем ожидалось, но добавил, что это не было неожиданностью, учитывая обширную оборону России, и предостерег от того, чтобы делать какие-либо общие выводы на основе первоначальных операций.

Издание объясняет, что через три недели контрнаступления украинская армия сталкивается с рядом проблем, усложняющих ее планы, в частности, это огромная полоса минных полей, которую россияне создали для обороны, и особенности местности на юго-востоке, где открытые поля не дают прикрытия.

В материале подчеркнули, что Украина стремится разделить оккупированную Россией территорию на юге на две зоны, перерезав пути снабжения Крымского полуострова и создав плацдарм для дальнейшего наступления. При этом Россия, которая месяцами готовилась к атаке, пытается замедлить украинские войска с помощью мин, артиллерии, ударных вертолетов и контратак, прежде чем они смогут найти брешь и отправить проходящие через нее войска на оккупированную территорию.

Издание считает, что успех Украины теперь зависит от того, сколько танков, бронемашин и солдат она сможет сохранить, прежде чем выйти на основной рубеж обороны и прорваться в бою. За зиму Украина и западные союзники обучили и экипировали для атаки около 40 000 солдат.

При этом, несмотря на умеренные ожидания, украинские официальные лица настаивают на том, что битва идет своим чередом. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный на этой неделе опубликовал видео, на котором он просматривает большую карту и говорит, что бой идет "по плану".

Сейчас контрнаступление Украины идет на трех направлениях. В двух из них, к югу от города Великая Новоселка и города Запорожья, Украина шаг за шагом продвинулась вперед и отвоевала в общей сложности 8 сел. На третьем участке, к югу от города Орехов, наступление застопорилось в полях.

NYT отмечает, что Украина продвинулась вперед в двух местах, где войскам было предоставлено меньше нового западного вооружения, и застопорилась там, где было развернуто новое вооружение – американские "Брэдли" и немецкие танки "Леопард-2". Возможно, западное вооружение намеренно разворачивалось в районах, где российская оборона была более жесткой.

Напомним: ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не спешить с выводами насчет контрнаступательных действий ВСУ. Она подчеркнула, что оценку этой операции могут давать только военные, которые ее планировали, и подчеркнула, что не стоит ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое.

При этом командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага. По его словам, ситуация на востоке "трудная и напряженная" и недооценивать врага нельзя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– контрнаступление ВСУ еще полностью не началось – сейчас это только подготовка. Наша страна очень осторожна в своих действиях, чтобы не подвергать опасности собственных военных;

– 25 июня Силы обороны продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Кроме выжигания оккупантов из захваченных населенных пунктов, отражения их передовых атак, защитники также пресекли вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась пересечь границу на Сумщине;

– защитники Украины записали видеообращение из освобожденного Ровнополя на Донетчине. Воины заявили, что оккупанты бегут от контрнаступления ВСУ, тогда как украинские войска продвигаются вперед.

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