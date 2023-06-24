Только военные, планировавшие операцию, могут ее оценивать: Маляр призвала не делать преждевременных выводов насчет контрнаступления ВСУ. Видео

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не спешить с выводами насчет контрнаступательных действий наших Вооруженных сил. Она подчеркнула, что оценку этой операции могут давать только военные, которые ее планировали.

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Маляр подчеркнула, что не стоит ожидать, что наступление – это что-то очень быстрое. Оно продолжается, поэтому сейчас давать ему какие-то оценки очень преждевременно и некорректно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы в этой ситуации ориентируемся на позицию военных. Только военные могут оценивать, удачная операция или неудачная, а гражданские могут просто воспринимать их позицию. У военных по их отчетам все движется по плану", – сказала замглавы Минобороны.

Она отметила: несмотря на то, что враг сопротивляется и постоянно готовится к противодействию Силам обороны, наши военные будут освобождать оккупированные территории. И в России это понимают.

Войска РФ плотно заминировали захваченные районы, однако у ВСУ ежедневно есть продвижения на фронте. Украинские военные уверенно идут вперед и закрепляются на занятых рубежах.

"У нас еще основные события впереди и главный удар еще впереди", – добавила Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.

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