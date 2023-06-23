Основной наступательный резерв ВСУ в бой еще не вступал: Сырский рассказал детали украинского контрнаступления

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский впервые подтвердил, что основные силы наступательного резерва ВСУ еще не введены в бой с Россией. Он отметил, что украинские защитники ведут разведку боем, обнаруживая слабые места врага.

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О ситуации на фронте Александр Сырский рассказал в эксклюзивном интервью британской The Guardian. По его словам, ситуация на востоке "трудная и напряженная" и недооценивать врага нельзя.

Сырский, возглавлявший оборону Киева прошлой весной и шокировавший мир контрнаступлением, в результате которого осенью были освобождены огромные территории северо-восточной Украины, сказал, что нужно быть терпеливыми.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточено много сил, много материальных средств и много инженерных препятствий", – отметил командующий Сухопутными войсками Украины.

Сырский подчеркнул, что основные бои еще впереди.

"Хочу сказать, что наши основные силы еще не вступили в боевые действия, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", – сказал генерал-полковник.

По словам Сырского, ситуация на востоке "трудная и напряженная", Россия перебросила туда ключевые силы с юга.

"Россияне пытаются перехватить инициативу. Поэтому ситуация действительно сложная. Мы не должны недооценивать врага. Противник предусмотрел и предусматривает самые опасные направления наших передвижений и строит там мощную оборону, которую достаточно тяжело пробить", – объяснил командующий Сухопутными войсками Украины.

Но Сырский подчеркнул, что моральный дух и подготовка украинского войска дают ему уверенность, что ВСУ преодолеют все препятствия и трудности и, в конце концов, добьются победы над российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ впервые освободили территорию, которая до полномасштабного вторжения находилась в "серой зоне"